Українська співачка MARUV (Ганна Корсун) вже не вперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення. Ще у 2016 році під запальну пісню «Easy to love» Ганна, тоді ще солістка Pringlez, потрапила прямо у фінал, але так і не завоювала бажану перемогу. Творчий шлях української співачки MARUV – в матеріалі.

Більше на тему: Maruv (Ганна Корсун) отримала найвищий бал від глядачів на Нацвідборі на Євробачення-2019



Три роки тому Ганна Корсун виконувала пісні в іншій манері, та й виглядала зовсім інакше. У 2016 році співачка брала участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею «Easy to love». Вона пройшла у фінал, але так і не стала представницею на Євробаченні-2016 від України. Тоді від країни поїхала Джамала, завоювавши перемогу на міжнародному конкурсі з піснею «1944».

Pringlez – «Easy to love»



У 2017 році Ганна переїхала з Харкова до Києва, де почала творче життя з чистого аркуша. Змінивши склад музикантів і назву на «MARUV», дівчина здивувала всіх своїм новим репертуаром, випустивши дебютний альбом «Stories».

Восени 2017 року Ганна стала учасницею проекту «Х-фактор»-8. Співачка не дійшла до фіналу і з’явилася лише у 8 випуску 8 сезону «Х-фактор».

Анна Корсун – «Обійми»

Анна Корсун – «Хуторянка»



Після проекту співачка намагалася співпрацювати з Юрієм Нікітіним. Але цей час вона називає змарнованим. Коли дівчину вже охопив відчай, вона зустріла Михайла Бусина, який побачив у ній явний потенціал. Справжній фурор справило відео на трек дуету MARUV & BOOSIN – «Drunk Groove». Тільки за перші півроку він набрав близько 50 мільйонів переглядів.

Більше на тему: Виступ Maruv (Ганни Корсун) на Нацвідборі на Євробачення-2019

MARUV & BOOSIN – «Drunk Groove»

У цей же час співачка заявила, що MARUV не є групою, це її творчий псевдонім як сольної виконавиці.

У 2019 співачка MARUV (Ганна Корсун) увійшла до списку учасників Нацвідбору на Євробачення. Спочатку зірка була 17-ю у списку, але після того, як TAYANNA відмовилася від участі, MARUV епатажно увірвалася на конкурс. Нагадуємо, що 9 лютого зірка виступила у першому півфіналі Національного відбору і отримала найвищий бал від глядачів.

MARUV – «Siren Song»



Співачка потрапила у фінал і 23 лютого буде боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2019.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ