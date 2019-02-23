Уже відомо хто поїде на Євробачення-2019 від України! Переможець відбору на пісенний конкурс – MARUV, вразила і журі, й глядачів своїм виступом. Дивіться просто зараз, як переможниця Нацвідбору підкорювала сцену.

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В Національний відбір на Євробачення-2019 MARUV прийшла з найзухвалішим номером. Ще на першому півфіналі її виступ назвали «інтелігентною провокацією». Коментарі не зупинили Анну Корсун: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу!

Дивіться, як MARUV виступала в фіналі відбору на Євробачення 2019:

Video: Переможниця відбору на Євробачення 2019 від України: виступ MARUV Победительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019

А також виступ MARUV в першому півфіналі відбору на Євробачення 2019:

Video: Переможниця відбору на Євробачення 2019 від України: виступ MARUV Победительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019

Для вас ми підготували Топ-5 пісень переможниці Нацвідбору на Євробачення 2019.

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