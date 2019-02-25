23 февраля в финале Нацотбора на Евровидение-2019 определился победитель — певица MARUV получила максимум зрительских голосов и высокий балл от жюри. Следующие 24 часа жизни после победы MARUV назвала самыми эмоциональными в своей жизни. Но почему артистка может передумать и отказаться от поездки в Тель-Авив?

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После победы в Нацотборе MARUV сделала эмоциональное заявление в Instagram. Ради того, чтобы представлять Украину на Евровидении-2019, эпатажная певица готова отказаться от запланированных в России гастролей. Ведь именно это требование было прописано в контракте с «UA:Суспільне». Кроме того, MARUV сообщила, что самостоятельно понесет все расходы для участия в конкурсе.

«В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины», — добавила певица.

Так почему же поездка в Израиль на Евровидение-2019 может не состояться для MARUV?

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Финалистка Нацотбора озвучила несколько пунктов договора с «UA:Суспільне», которые для нее являются неприемлемыми. MARUV на такие условия пойти не может, несмотря на то, что любит свою страну и гордится выпавшим шансом представлять Украину на Евровидении-2019.

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