MARUV не поїде на Євробачення-2019?
23 лютого у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 було визначено переможця — співачка MARUV отримала максимум глядацьких голосів і високий бал від журі. Натупні 24 години життя після перемоги MARUV назвала найемоційнішими у своєму житті. Але чому артистка може передумати і відмовитися від поїздки до Тель-Авіва?
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Після перемоги у Нацвідборі MARUV зробила емоційну заяву в Instagram. Заради того, щоб представляти Україну на Євробаченні-2019, епатажна співачка готова відмовитися від запланованих у Росії гастролей. Адже саме ця вимога була прописана у контракті з «UA: Суспільне». Крім того, MARUV повідомила, що візьме на себе всі витрати для участі у конкурсі.
«У прямому ефірі відповіла на всі запитання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного закону України», — додала співачка.
Так чому ж поїздка до Ізраїлю на Євробачення-2019 може не відбутися для MARUV?
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Фіналістка Нацвідбору озвучила кілька пунктів договору з «UA: Суспільне», які для неї є неприйнятними. MARUV на такі умови піти не може, незважаючи на те, що любить свою країну і пишається шансом представляти Україну на Євробаченні-2019.
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Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019″, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе “Евровидение – 2019″ несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе. А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен) 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса) 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека) И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму. Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. Продолжение 👇