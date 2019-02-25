23 лютого у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 було визначено переможця — співачка MARUV отримала максимум глядацьких голосів і високий бал від журі. Натупні 24 години життя після перемоги MARUV назвала найемоційнішими у своєму житті. Але чому артистка може передумати і відмовитися від поїздки до Тель-Авіва?

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Після перемоги у Нацвідборі MARUV зробила емоційну заяву в Instagram. Заради того, щоб представляти Україну на Євробаченні-2019, епатажна співачка готова відмовитися від запланованих у Росії гастролей. Адже саме ця вимога була прописана у контракті з «UA: Суспільне». Крім того, MARUV повідомила, що візьме на себе всі витрати для участі у конкурсі.

«У прямому ефірі відповіла на всі запитання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного закону України», — додала співачка.

Так чому ж поїздка до Ізраїлю на Євробачення-2019 може не відбутися для MARUV?

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Фіналістка Нацвідбору озвучила кілька пунктів договору з «UA: Суспільне», які для неї є неприйнятними. MARUV на такі умови піти не може, незважаючи на те, що любить свою країну і пишається шансом представляти Україну на Євробаченні-2019.

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