PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg==

Євробачення-2019: Румунія обрала представника на пісенний конкурс

01.03.2019

Румунія вже вибрала представника на Євробаченні-2019. У Національному відборі країни перемогла неймовірна Ester Peony – співачка і композитор румунського походження. Зірка підкорюватиме міжнародний конкурс з піснею «On a Sunday». Детальніше про учасницю Євробачення читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: ЄМС прокоментувала відмову України від участі в конкурсі 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ester Peony (@ester.peony)

Одна за одною країни – учасниці Євробачення-2019 представляють артистів, які поїдуть до Тель-Авіва. Румунія провела Національний відбір, в якому переможницею стала Ester Peony. За словами співачки, під час відбіркового етапу була велика конкуренція, і їй складно повірити в те, що вона здобула перемогу.

Ester Peony –  «On a Sunday»

Більше на тему: Євробачення-2019: Австралія вибрала представника на пісенний конкурс

Співачка і композитор Ester Peony виконає на Євробаченні пісню «On a Sunday» («У неділю»). Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Неабияку популярність співачка отримала, записавши кілька каверів, після чого вона підписала контракт з румунським лейблом. Ester Peony успішно дебютувала на радіо і телебаченні з композицією «Sub aripa ta».

 Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати