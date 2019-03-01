Румунія вже вибрала представника на Євробаченні-2019. У Національному відборі країни перемогла неймовірна Ester Peony – співачка і композитор румунського походження. Зірка підкорюватиме міжнародний конкурс з піснею «On a Sunday». Детальніше про учасницю Євробачення читайте в матеріалі.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ester Peony (@ester.peony) 17 Фев 2019 в 12:04 PST

Одна за одною країни – учасниці Євробачення-2019 представляють артистів, які поїдуть до Тель-Авіва. Румунія провела Національний відбір, в якому переможницею стала Ester Peony. За словами співачки, під час відбіркового етапу була велика конкуренція, і їй складно повірити в те, що вона здобула перемогу.

Ester Peony – «On a Sunday»

<br /> <span style="font-weight: 400;">Співачка і композитор Ester Peony виконає на Євробаченні пісню «On a Sunday» («У неділю»). Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Неабияку популярність співачка отримала, записавши кілька каверів, після чого вона підписала контракт з румунським лейблом. Ester Peony успішно дебютувала на радіо і телебаченні з композицією «Sub aripa ta».</span> </p> <p>

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Співачка і композитор Ester Peony виконає на Євробаченні пісню «On a Sunday» («У неділю»). Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Неабияку популярність співачка отримала, записавши кілька каверів, після чого вона підписала контракт з румунським лейблом. Ester Peony успішно дебютувала на радіо і телебаченні з композицією «Sub aripa ta».

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