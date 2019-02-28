Європейський мовна спілка прокоментувала відмову України від участі в міжнародному конкурсі Євробаченні-2019 . Повідомлено, що стосовно цього питання вестимуться дискусії із Суспільним. Докладніше читайте в матеріалі.

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Незважаючи на те, що Україна не братиме участі в Євробаченні-2019, у ЄМС заявили, що раді побачити країну в списку учасників наступного року. Відомо, що дискусії між НСТУ та Європейською мовною спілкою з приводу відмови від пісенного конкурсу активно тривають. Про це повідомила ЄМС у своїй заяві 27 лютого: «Кожен мовник несе відповідальність за вибір свого представника для «Євробачення» відповідно до правил, встановлених Європейською мовною спілкою».

Нагадуємо, що переможницею українського Національного відбору на Євробачення-2019 стала співачка MARUV. Поїхати до Ізраїлю запропонували також фіналістам, які зайняли друге і третє місця. На жаль, Freedom-jazz і Kazka не захотіли їхати на міжнародний конкурс, оскільки перше місце належало не їм.

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Переможниця Нацвідбору-2019 заявила, що любить свою країну, але не готова виступати з гаслами, перетворюючи перебування на Євробаченні на промо-акції політиків. Нагадуємо, що міжнародний конкурс пройде в Тель-Авіві 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

Не лише Україна відмовилася від участі в конкурсі, також Євробачення-2019 пройде без Болгарії. Причиною стала оптимізація державних витрат.

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