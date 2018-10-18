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Телеканал СТБ / Євробачення-2019 пройде без Болгарії

Євробачення-2019 пройде без Болгарії

Телеканал СТБ

Болгарія заявила про те, що відмовляється від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019. Причина тому оптимізація державних витрат. Інформація з приводу відмови вийшла на офіційному сайті Національної телекомпанії Болгарії. Детальніше про те, чому Болгарія відмовилася від участі в Євробаченні-2019, в нашому матеріалі.

євробачення 2019 болгарія

Болгарія прийняла остаточне рішення відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Відмова від пісенного конкурсу аргументована оптимізацією державних видатків. На жаль, ціна питання для участі та власне підготовки значно вище розумних витрат, які може дозволити собі телебачення Болгарії. Нагадуємо, що інформація з приводу відмови вийшла на сайті BNT (Національної телекомпанії Болгарії).

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Виявляється, що цього року країни-учасниці повинні компенсувати певну суму на сам конкурс, а саме 5,3 мільйона євро. Організатори Євробачення-2019 повідомили, що їм дуже неприємно чути про рішення країни відмовитися від участі. Вони зазначили, що Болгарія завжди вирізнялася своїм особливим підходом до справи. З ними по-справжньому було весело працювати, а представники країни завжди просто фантастичні!

Організатори пісенного конкурсу написали у Twitter про те, що з нетерпінням чекають Болгарію як учасника в наступному Євробаченні-2020. Нагадуємо, що країна дебютувала в конкурсі 13 років тому, і найкращим її досягненням називають 2-ге місце в 2017 році.

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