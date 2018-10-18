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Телеканал СТБ / Евровидение-2019 пройдет без Болгарии

Евровидение-2019 пройдет без Болгарии

Телеканал СТБ

Болгария заявила о том, что отказывается от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Причина тому оптимизация государственных расходов. Информация по поводу отказа вышла на сайте Национальной телекомпании Болгарии. Подробнее о том, почему Болгария отказалась от участия в Евровидении-2019, в нашем материале.

евровидение 2019 болгария

Болгария приняла окончательное решение отказаться от участия в Евровидении-2019. Отказ от песенного конкурса аргументирован оптимизацией государственных расходов. К сожалению, цена вопроса для участия и самой подготовки значительно выше разумных издержек, которые может позволить себе телевидение Болгарии. Напоминаем, что информация по поводу отказа вышла на сайте BNT (Национальной телекомпании Болгарии).

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Как оказывается, в этом году страны-участницы должны компенсировать определенную сумму на сам конкурс, а именно – 5,3 миллиона евро. Организаторы Евровидения-2019 сообщили, что им весьма неприятно слышать о решении страны отказаться от участия. Они отметили, что Болгария всегда отличалась своим особенным подходом к делу. С ними по-настоящему было весело работать, а представители страны всегда просто фантастические!

Организаторы песенного конкурса написали в Twitter о том, что с нетерпением ждут Болгарию в качестве участника в Евровидении-2020. Напоминаем, что страна дебютировала в конкурсе 13 лет назад и лучшим ее достижением называют 2-е место в 2017 году.

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