Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ приняли решение продлить сотрудничество по проведению Национального отбора на Евровидение и повторно заключили трехлетний меморандум (до 2021 года включительно). Работа над Национальным отбором-2019 уже началась. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Состав членов жюри будет заявлен в ближайшее время.

– Три года назад, начиная наше сотрудничество с UA: ПЕРШИЙ, канал СТБ поставил перед собой цель – создать мегаплощадку, на которой любой профессиональный исполнитель сможет заявить о себе всей Европе. И нам это удалось, ведь за три года сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен, дала хороший старт многим молодым артистам, а сам отбор стал главным музыкальным событием года и привлек внимание успешных продюсеров и меценатов. Это очень достойный результат, которым мы по праву гордимся. Поэтому мы хотим продолжить наше сотрудничество с UA: ПЕРШИЙ, сконцентрировавшись на производстве и создавая то, что СТБ умеет лучше всего – событийные масштабные телевизионные проекты, каковым и является теперь Национальный отбор на Евровидение, – комментирует руководитель телеканала СТБ Владимир Бородянский.

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Напомним, первый трехлетний меморандум на совместное проведение Национального отбора на Евровидение СТБ и UA: ПЕРШИЙ подписали в 2015 году.

– Учитывая опыт предыдущих лет, мы рады продолжить наше сотрудничество с СТБ, поскольку уверены в том, что Украина будет репрезентована наилучшим образом: молодые артисты получат рейтинговую площадку, зрители будут довольны качественным шоу, а голосование за представителя Украины пройдет честно и открыто. Как самый молодой европейский Общественный вещатель, находящийся в состоянии трансформации и в условиях 50% недофинансирования, мы считаем, что наше сотрудничество с коммерческим каналом по проекту Евровидение экономически целесообразно: самостоятельно мы сейчас не можем обеспечить столь высокое качество Нацотбора, как коммерческий телеканал, – комментирует Глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Согласно предыдущему меморандуму телеканал СТБ брал на себя все расходы по организации, проведению и трансляции прямых эфиров Нацотбора. Также, по личной инициативе, СТБ предложил победителю Национального отбора ряд дополнительных бонусов в виде финансовой поддержки во время подготовки и поездки на конкурс. В 2018-м, впервые за всю историю участия Украины на Евровидении, трансляцию основного конкурса осуществили сразу два телеканала – СТБ и канал Общественного UA: ПЕРШИЙ.

В новом меморандуме СТБ взял на себя все расходы по проведению телевизионной части Национального отбора. Сцена Национального отбора, как и прежде, остается самой масштабной музыкальной площадкой для украинских исполнителей.

Производством Национального отбора занимается Творческое объединение Натальи Франчук (телеканал СТБ).

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. В период проведения Нацотбора в эфире СТБ традиционно будет выходить спецпроект «Небачене Євробачення» о закулисье самого масштабного конкурса страны.

64-й конкурс «Евровидение» состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авив (Израиль).

С правилами участия в Национальном отборе можно ознакомиться на сайтах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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