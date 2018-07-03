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Телеканал СТБ / Евровидение-2019: Израиль определил город проведения конкурса

Евровидение-2019: Израиль определил город проведения конкурса

Телеканал СТБ

Самый масштабный европейский песенный конкурс, который благодаря победе на Евровидении-2018 Нетты Барзилай пройдет в Израиле, скорее всего, проведут не в Иерусалиме, как планировалось ранее. В каком городе может пройти Евровидение-2019 – читайте в материале.

евровидение

Ранее мы писали, что проведение Евровидения-2019 в Израиле может не состояться из-за напряженной политической ситуации. Тогда Европейский вещательный союз сообщил, что для проведения конкурса следует выбрать город, который не вызывал бы никаких политических разногласий.

И вот, власти Израиля наконец-то примерно определились. Как сообщает israelnationnews, вместо Иерусалима масштабное мероприятие может пройти в Тель-Авиве. Как рассказали в Министерстве финансов, именно в этом городе находится единственная соответствующая стандартам Евровидения площадка – один из павильонов городского Центра ярмарок. На проведение песенного конкурса Израиль планирует потратить от 16.6 до 22.1 миллионов долларов.

Однако, окончательное решение касательно проведения Евровидения-2018 будет принято после проведения конкурса городов-претендентов внутри страны. К слову, в конкурсе может принять участие и столица страны Иерусалим, который уже принимал Евровидение в 1979 и 1999 годах.

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