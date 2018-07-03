Наймасштабніший європейський пісенний конкурс, який завдяки перемозі на Євробаченні-2018 Нетти Барзілай пройде в Ізраїлі, швидше за все, проведуть не в Єрусалимі, як планувалося раніше. В якому місті може відбутися Євробачення-2019 – читайте в матеріалі.

Раніше ми писали, що проведення Євробачення-2019 в Ізраїлі може не відбутися через напружену політичну ситуацію. Тоді Європейська мовна спілка повідомила, що для проведення конкурсу слід вибрати місто, яке не викликало б жодних політичних розбіжностей.

І ось, влада Ізраїлю нарешті приблизно визначилися. Як повідомляє israelnationnews, замість Єрусалима масштабний захід може пройти в Тель-Авіві. Як розповіли в Міністерстві фінансів, саме в цьому місті розташований єдиний майданчик, що відповідає стандартам Євробачення, – один із павільйонів міського Центру ярмарків. На проведення пісенного конкурсу Ізраїль планує витратити від 16.6 до 22.1 мільйонів доларів.

Однак остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2018 буде прийнято після проведення конкурсу міст-претендентів в межах країни. До слова, в конкурсі може взяти участь і столиця країни Єрусалим, який вже приймав Євробачення у 1979 і 1999 роках.

Читайте також: Візитку MELOVIN`а на Євробаченні-2018 визнали найкращою

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.