Неприємні новини для фанатів популярного пісенного конкурсу в Європі. Є ймовірність, що Євробачення-2019 в Ізраїлі не відбудеться. Чому Євробачення-2019 під загрозою зриву, дізнаєтеся у матеріалі.

Проведення Євробачення-2019 у Єрусалимі може не відбутися через напружену політичну ситуацію в Ізраїлі.

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Так, Європейська мовна спілка повідомила ізраїльській телерадіомовній корпорації, що для проведення конкурсу слід вибрати місто, яке б не викликало ніяких політичних непорозумінь.

Мірі Регев, міністр у справах культури і спорту Ізраїлю, заявила, що Євробачення-2019 пройде або в Ізраїлі, або країна взагалі відмовиться від участі.

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Нагадаємо, цьому року переможницею Євробачення стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай, яка виступила з піснею «Тоу».

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