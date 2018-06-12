Неприятные новости для фанатов популярного песенного конкурса в Европе. Есть вероятность, что Евровидение-2019 в Израиле не состоится. Почему Евровидение-2019 под угрозой срыва, узнаете в материале.

Проведение Евровидения-2019 в Иерусалиме может не состоятся из-за напряженной политической ситуации в Израиле.

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Так, Европейский вещательный союз сообщил израильской телерадиовещательной корпорации, что для проведения конкурса следует выбрать город, который бы не вызывал никаких политических разногласий.

Мири Регев, министр по делам культуры и спорта Израиля, заявила, что Евровидение-2019 пройдет либо в Израиле, либо страна вообще откажется от участия.

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Напомним, в этом году победительницей Евровидения стала представительница Израиля Нетта Барзилай, которая выступила с песней «Тоу».

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