Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ ухвалили рішення про продовження співпраці з проведення Національного відбору на Євробачення та вдруге уклали трирічний меморандум (до 2021 року включно). Робота над Національним відбором-2019 вже розпочалася. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Суддівський склад буде оголошено найближчим часом.

– Три роки тому, починаючи нашу співпрацю з UA: ПЕРШИЙ, канал СТБ поставив перед собою за мету створити мегаплощадку, на якій кожний професійний виконавець зможе заявити про себе Європі. І нам це вдалося, адже за три роки сцена Національного відбору відкрила широкому загалу чимало нових імен, дала успішний старт багатьом молодим артистам, а сам відбір став головною музичною подією року і привернув увагу успішних продюсерів і меценатів. Це дуже гідний результат, яким ми по праву пишаємося. Тому ми хочемо продовжити нашу співпрацю з UA: ПЕРШИЙ, сконцентрувавшись на виробництві та створюючи те, що СТБ вміє найкраще – подієві масштабні телевізійні проекти, яким є тепер Національний відбір на Євробачення, – коментує керівник телеканалу СТБ Володимир Бородянський.

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Нагадаємо, перший трирічний меморандум на спільне проведення Національного відбору на Євробачення СТБ і UA: ПЕРШИЙ підписали у 2015 році.

– Зважаючи на досвід попередніх років, ми раді продовжити нашу співпрацю з СТБ, оскільки впевнені в тому, що Україна буде репрезентована найкращим чином: молоді артисти отримають рейтинговий майданчик, глядачі будуть задоволені якісним шоу, а голосування за представника України відбудеться чесно та відкрито. Як наймолодший європейський Суспільний мовник, що перебуває в стані трансформації та в умовах 50% недофінансування, ми вважаємо, що наша співпраця з комерційним каналом по проекту Євробачення є економічно доцільною: самостійно ми зараз не можемо забезпечити таку високу якість Нацвідбору, як комерційний канал, – коментує голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

Згідно з попереднім меморандумом телеканал СТБ брав на себе всі витрати на організацію, проведення і трансляцію прямих ефірів Нацвідбору. Також, з власної ініціативи, СТБ запропонував переможцю Національного відбору ряд додаткових бонусів у вигляді фінансової підтримки під час підготовки і поїздки на конкурс. У 2018-му, вперше за всю історію участі України на Євробаченні, трансляцію основного конкурсу здійснили одразу два телеканали – СТБ і канал Суспільного UA: ПЕРШИЙ.

У новому меморандумі СТБ взяв на себе всі витрати по проведенню телевізійної частини Національного відбору. Сцена Національного відбору, як і раніше, залишається наймасштабнішим музичним майданчиком для українських виконавців.

Виробництвом Національного відбору займається Творче об’єднання Наталії Франчук (телеканал СТБ).

Прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. В період проведення Нацвідбору в ефірі СТБ традиційно виходитиме спецпроект «Небачене Євробачення» про закулісся наймасштабнішого конкурсу країни.

64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль).

З правилами участі у Національному відборі можна ознайомитися на сайтах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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