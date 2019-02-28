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Евровидение-2019: ЕВС прокомментировал отказ Украины от участия в конкурсе

28.02.2019

Европейский вещательный союз дал комментарий по поводу отказа Украины от участия в международном конкурсе Евровидение-2019. Сообщается, что по поводу данного вопроса будут вестись дискуссии с «Суспільним». Подробнее читайте в материале.

евровидение 2019

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Несмотря на то, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019, в ЕВС заявили, что будут рады увидеть страну в списке участников в следующем году. Известно, что дискуссии между НОТУ и Европейским вещательным союзом по поводу отказа от песенного конкурса активно продолжаются. Об этом сообщил ЕВС в своем заявлении 27 февраля: «Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего представителя для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом».

Напоминаем, что победительницей украинского Национального отбора на Евровидение-2019 стала певица MARUV. Поехать в Израиль предложили также финалистам, которые заняли второе и третье места. К сожалению, Freedom-jazz и Kazka не захотели ехать на международный конкурс, так как первое место принадлежало не им.

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Победительница Нацотбора-2019 заявила, что любит свою страну, но не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на Евровидении в промо-акции политиков. Напоминаем, что международный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14, 16 (полуфиналы) и 18 мая (финал).

Не только Украина отказалась от участия в конкурсе, также Евровидение-2019 пройдет без Болгарии. Причиной стала оптимизация государственных расходов.

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