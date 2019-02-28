Гурт Lake Malawi представить Чехію на Євробаченні-2019 з піснею «Friend Of A Friend». Нагадуємо, що під час другого півфіналу українського Нацвідбору колектив виступив і для українського глядача. Про що пісня конкурсанта з Чехії та як Lake Malawi вибороли право представляти свою країну на Євробаченні? Детальніше – в матеріалі.

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Lake Malawi вибороли право представляти Чехію на Євробаченні-2019 завдяки перемозі в Національному конкурсі. Гурт підтримали глядачі і члени міжнародного журі. 16 лютого музиканти виступили на українському Національному відборі, ставши справжньою родзинкою прямого ефіру.

Lake Malawi – «Friend Of A Friend»

<span style="font-weight: 400;">Конкурсна пісня Lake Malawi – «Friend Of A Friend» про дитячу любов, яка повернулася з минулого: </span><i><span style="font-weight: 400;">«Зараз вона просто сусідка, і між героями пісні більше немає ніяких почуттів»</span></i><span style="font-weight: 400;">, – повідомляють учасники гурту.</span><span style="font-weight: 400;">Букмекерські контори ставлять Lake Malawi на 25 місце. Як відомо, на міжнародному конкурсі виступить 42 країни. Тому наразі ці показники сумнівні, адже не всі учасники конкурсу вже відомі.</span><strong>Нагадуємо, що Євробачення-2019 відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.</strong> </p> <p>

Конкурсна пісня Lake Malawi – «Friend Of A Friend» про дитячу любов, яка повернулася з минулого: «Зараз вона просто сусідка, і між героями пісні більше немає ніяких почуттів», – повідомляють учасники гурту.

Букмекерські контори ставлять Lake Malawi на 25 місце. Як відомо, на міжнародному конкурсі виступить 42 країни. Тому наразі ці показники сумнівні, адже не всі учасники конкурсу вже відомі.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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