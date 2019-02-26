Європейський мовний союз прокоментував ситуацію з переможницею українського Нацвідбору на Євробачення-2019. Нагадуємо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України і співачка MARUV так і не підписали договір, згідно з яким зірка повинна була відмовитися від гастролей у РФ і дотримуватися кількох пунктів. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Австралія вибрала представника на пісенний конкурс



У Європі відреагували на ситуацію з переможницею Національного відбору на Євробачення-2019. За словами MARUV, умови домовленості з НСТУ «кабальні» і вони категорично її не влаштовують. Організатори Євробачення – Європейський мовний союз – прокоментував цю ситуацію

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019

На сайті EBU зазначено, що кожен мовник несе відповідальність за вибір учасника для міжнародного конкурсу відповідно до правил, які встановлює Європейський мовний союз. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України веде переговори для того, щоб оголосити нового учасника Євробачення від країни. В EBU запевнили, що як тільки інформація підтвердиться, вона буде розміщена на офіційних каналах Євробачення.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ