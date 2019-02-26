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Евровидение-2019: Европейский вещательный союз о ситуации с MARUV

26.02.2019

Европейский вещательный союз прокомментировал ситуацию с победительницей украинского Нацотбора на Евровидение-2019. Напоминаем, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV так и не подписали договор, согласно которому звезда должна была отказаться от гастролей в РФ и придерживаться нескольких пунктов. Подробнее – в материале.

марув

 

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В Европе отреагировали на ситуацию с победительницей Национального отбора на Евровидение-2019. По словам MARUV,  условия договоренности с НОТУ «кабальные» и они категорически ее не устраивают. Организаторы Евровидения – Европейский вещательный союз – прокомментировал сложившуюся ситуацию.

На сайте EBU указано, что каждый вещатель несет ответственность за выбор участника для международного конкурса в соответствии с правилами, которые устанавливает Европейский вещательный союз. В настоящее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины ведет переговоры для того, чтобы огласить нового участника Евровидения от страны. В EBU заверили, что как только информация подтвердится, она будет размещена на официальных каналах Евровидения.

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