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Евровидение-2019: Австралия выбрала представителя на песенный конкурс

26.02.2019

Вот и Австралия определилась с представителем от своей страны. На Евровидение-2019 отправится снежная королева – Кейт Миллер-Хейдке.  Певица стала победительницей национального телевизионного шоу «Евровидение – Австралия решает». Подробнее о конкурсанте международного конкурса Евровидение-2019 – в материале.

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Евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/katemillerheidke

На Евровидение-2019 от Австралии отправится певица и автор песен Кейт Миллер-Хейдке. Звезда совсем недавно стала победительницей национального телевизионного отборочного шоу «Евровидение – Австралия решает». Девушка поедет в Израиль с песней «Zero Gravity». Сообщается, что конкурсант от Австралии выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 14 мая.

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Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»

На национальном телевизионном отборочном шоу «Евровидение – Австралия решает» Кейт Миллер-Хейдке получила 135 баллов (87 баллов – открытое голосование, 48 баллов – жюри).

Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а сам финал – 18 мая.

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