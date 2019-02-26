Ось і Австралія визначилася з представником від своєї країни. На Євробачення-2019 поїде сніжна королева – Кейт Міллер-Хейдке. Співачка стала переможницею національного телевізійного шоу «Євробачення – Австралія вирішує». Детальніше про конкурсанта міжнародного конкурсу Євробачення-2019 – в матеріалі.

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На Євробачення-2019 від Австралії відправиться співачка і автор пісень Кейт Міллер-Хейдке. Зірка зовсім нещодавно стала переможницею національного телевізійного відбіркового шоу «Євробачення – Австралія вирішує». Дівчина поїде до Ізраїлю з піснею «Zero Gravity». Відомо також, що виступить конкурсантка від Австралії у другій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня.

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»



На національному телевізійному відбірковому шоу «Євробачення – Австралія вирішує» Кейт Міллер-Хейдке отримала 135 балів (87 балів – відкрите голосування, 48 балів – журі).

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде у травні в Тель-Авіві (Ізраїль). Півфінали відбудуться 14 і 16 травня, а сам фінал – 18 травня.

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