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Євробачення-2019: Хорватію на конкурсі представить Роко Блажевич

04.03.2019

Хорватія представила артиста, який поїде на Євробачення-2019 від країни. Роко Блажевич, більш відомий як Roko, отримав це право, перемігши на фестивалі Dora. Пісня, з якою співак боротиметься за перемогу, називається «The Dream». Співзвучно з девізом міжнародного конкурсу «Dare to Dream», чи не так? Детальніше про представника Хорватії та його пісню на Євробачення – в матеріалі.

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евровидение 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/rokoblazevic_official

Перемога на фестивалі Dora дасть можливість хорватському співаку Роко Блажевичу поборотися за перше місце на Євробаченні-2019. Відомо, що виконавець підкорив своїм талантом хорватську публіку і всіх членів журі. Роко виступить на міжнародному конкурсі в Тель-Авіві у другій половині другого півфіналу, що відбудеться 16 травня.

Конкурсна пісня Roko «The Dream» написана Жаком Худеком – учасником від Хорватії на Євробаченні-2017. Також в пісні є вірші Чарлі Мейсона. «The Dream» виконується двома мовами – англійською та хорватською.

Roko – «The Dream»

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