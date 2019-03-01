Іспанію, яка входить у «Велику п’ятірку» та автоматично потрапляє у фінал Євробаченні-2019, представить Miki. На міжнародному конкурсі 23-річний співак виконає пісню «La Venda». Детальніше про учасника конкурсу від Іспанії читайте в матеріалі.

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Miki – «La Venda»



Іспанія входить у «Велику п’ятірку», а це означає, що вона автоматично потрапляє у фінал Євробачення-2019. Нагадуємо, що країна бере участь в міжнародному конкурсі з 1961 року. Тоді представники Альфред і Амайя зайняли у фіналі 23 місце. Цього року Іспанії пророкують 17 місце у фіналі.

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Miki – іспанський співак Мігель Нуньєс Посо. Торік артист брав участь у 10 серії реаліті-шоу конкурсу талантів «Operación Triunfo», посівши шосте місце.

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