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Евровидение-2019: Испания выбрала представителя на песенный конкурс

01.03.2019

Испанию, которая входит в «Большую пятерку» и автоматически попадает в финал Евровидение-2019, представит Miki.  На международном конкурсе 23-летний певец исполнит песню «La Venda». Подробнее об участнике конкурса от Испании читайте в материале.

евровидение мики

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Страны – участницы международного конкурса Евровидение-2019 продолжают  определяться со своими артистами. От Испании в Израиль отправится 23-летний певец Miki. Композиция, с которой артист будет бороться за победу, называется «La Venda», что в переводе означает «С завязанными глазами».

Miki – «La Venda»

Испания входит в «Большую пятерку», а это значит, что она автоматически попадает в финал Евровидения-2019. Напоминаем, что страна участвует в международном конкурсе с 1961 года. Тогда представители Альфред и Амайя заняли в финале 23 место. В этом году Испании пророчат 17 место в финале.

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Miki – испанский певец Мигель Нуньес Посо. В прошлом году артист принял участие в 10 серии реалити-шоу конкурса талантов «Operación Triunfo», заняв шестое место.

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