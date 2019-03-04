Через порушення припинено продаж квитків на Євробачення-2019. Ізраїльський телеканал Kan повідомив, що сотні квитків, призначені звичайним глядачам, були продані міжнародній еліті. Детальніше про те, чому було припинено продаж квитків на Євробачення, – в матеріалі.

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В Ізраїлі повідомили про те, що продаж квитків тимчасово призупинено через порушення. Квитки, які були призначені для звичайних глядачів, продані закордонним спортивним функціонерам і менеджерам міжнародних ЗМІ. За наказом міністра внутрішньої безпеки Гілада Ердана з цього приводу буде проведено розслідування. Відомство повідомило, що отримано дані про масову купівлю для подальшого перепродажу квитків за завищеними цінами (в два з половиною рази).

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Нагадуємо, що продаж квитків на Євробачення-2019, що пройде в Тель-Авіві, стартував 28 лютого. Перша партія, на фінальний концерт, була продана буквально за кілька хвилин. За деякий час у продаж надійдуть інші квитки. Ціна на фінал – від 280 до 490 євро, на репетиції та півфінали – близько 73 євро. До слова, вартість квитків з цієї категорії була знижена, оскільки любителі музики розкритикували завищені ціни.

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