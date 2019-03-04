Из-за нарушений приостановлена продажа билетов на Евровидение-2019. Израильский телеканал Kan сообщил, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы международной элите. Подробнее о том, почему была приостановлена продажа билетов на Евровидение, – в материале.

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В Израиле сообщили о том, что продажа билетов временно приостановлена из-за нарушений. Билеты, которые предназначались для обычных зрителей, проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ. Согласно приказу министра внутренней безопасности Гилада Эрдана по этому поводу будет проведено расследование. Ведомство сообщило, что получены данные о массовой покупке для последующей перепродажи билетов по завышенным ценам (в два с половиной раза).

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Напоминаем, что продажа билетов на Евровидение-2019, что пройдет в Тель-Авиве, стартовала 28 февраля. Первая партия, на финальный концерт, была раскуплена буквально за несколько минут. Через некоторое время в продажу поступят остальные билеты. Цена на финал – от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы – около 73 евро. К слову, стоимость билетов из данной категории была снижена по причине того, что любители музыки раскритиковали завышенные цены.

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