Евровидение-2019 ждет новые сюрпризы! Недавно Андрей Данилко пошутил, что если все откажутся от участия в конкурсе, то он поедет в Тель-Авив сам. Все могло бы так и закончиться на юмористической ноте, но «Суспільне» отреагировало вполне серьезно на данное заявление. Подробнее читайте в материале.

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27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в международном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сообщили организаторы украинского Нацотбора НОТУ. Напоминаем, что MARUV отказалась от участия в конкурсе из-за некоторых пунктов договоренности.

Член жюри украинского Нацотбора и участник Евровидения-2007 в шутку сказал: «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать». На что «Суспільне» предложило артисту подать заявку на участие в Евровидении-2019.

Александра Кольцова заявила, что у Андрея Данилко есть возможность реализовать поездку в Тель-Авив: «До 10 марта дедлайн. До 10 марта Андрей Данилко может сделать НОТУ предложение. И мы будем ждать следующего витка обсуждения, может ли он, имея концерты в России, ехать от Украины во второй раз». Также член правления НОТУ добавила, что благодарна артисту за готовность заменить победителя Национального отбора.

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Напоминаем, в 2007 году Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки уже представлял Украину. Тогда артист занял второе место. Может быть, именно Евровидение-2019 поможет ему получить заветное первое место и достойно представить страну в этом году.

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