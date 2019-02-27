НОТУ призвал менеджмент «Суспільного» изменить подход к работе с конкурсом Евровидение. Наблюдательный совет опубликовал заявление по поводу ситуации, возникшей вокруг конкурса, которое уже было утверждено на заседании. Известно, что после отказа MARUV ехать на Евровидение-2019 член правления НОТУ заявила, что представителя от страны будут выбирать из всех финалистов Нацотбора. Детали – в материале.

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26 февраля Наблюдательный совет НОТУ утвердил требования к «Суспільному» по поводу возникшей ситуации вокруг украинского Нацотбора-2019. Исполнительный менеджмент компании должен изменить подходы к работе с песенным конкурсом. Речь идет о заблаговременном установлении и обнародовании прозрачного перечня правил проведения Нацотбора. Также это касается контракта для победителя. Таким образом, считает НОТУ, возможно избежать в будущем повторения ситуации, сложившейся с MARUV в этом году: «Чтобы исключить все разногласия и споры во время конкурса, а также повысить уровень контроля «Суспільного мовлення» за соблюдением этих правил и увеличить уровень вовлеченности компании в процесс производства и трансляции контента в рамках конкурса».

Согласно сообщению от члена правления Наблюдательного совета Александры Кольцовой, представителя на Евровидение-2019 от Украины будут выбирать из перечня всех финалистов Национального отбора. Напоминаем, что Freedom Jazz и KAZKA отказались от поездки в Тель-Авив. Джазетки на стадии подписания контракта с европейским промоутером. Почему Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении, пока остается тайной.

А вот по поводу KAZKA известно, что группа хочет представить Украину на Евровидении, но уже не в этом году: «Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут».

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НОТУ обеспокоена репутационными угрозами для украинского общественного вещания, возникшими после Нацотбора-2019. В заявлении Наблюдательного совета указано, что отказ MARUV подписать контракт из-за условий является беспрецедентной ситуацией в истории украинского Национального отбора. Это привело к возникновению острой дискуссии в украинском обществе и к громким обвинений в адрес НОТУ. По словам представителей Наблюдательного совета, это свидетельствует о несоблюдении одной из основных задач «Суспільного» – содействие консолидации украинского общества. Кстати, это определено в Законе «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Сейчас именно четкое соблюдение правил должно стать главным принципом работы общественного вещателя, но, как говорится в заявлении, это должно было быть решено еще до начала отбора. Также нужно учитывать с самого начала ситуацию, в которой сейчас живет украинское общество: «Человек, который будет представлять Украину на международном конкурсе, должен быть выразителем не только собственных взглядов, но и взглядов украинского общества».

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