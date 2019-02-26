Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении-2019. На своей странице Facebook группа сообщила шокирующую новость. Почему Freedom Jazz не хотят ехать на Евровидении в 2019 году от Украины? И кто будет представлять нашу страну на музыкальном конкурсе? Подробности — в материале!

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Следом за певицей Maruv группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Напомним, что в финале Нацотбора яркие девушки заняли второе место. Но о своем решении группа сообщила на официальной странице Facebook.

«Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место Национального отбора на Евровидения-2019! Наша главная победа — это ВЫ! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе…Но только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019», — пишут девушки.

Причину отказа Freedom Jazz не сообщает. Известно только, что сейчас группа на стадии подписания контракта с европейским промоутером.

Напомним, Freedom-jazz — популярный кавер-бэнд, созданный в 2008 году в Украине известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко. На Нацотборе девушки представили песню «Cupidon».

Кому достанется возможность представлять Украину на Евровидении в 2019 году — пока неизвестно.

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