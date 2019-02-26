Freedom Jazz відмовилася від участі на Євробаченні-2019. На своїй сторінці Facebook гурт повідомив шокуючу новину. Чому Freedom Jazz не хочуть їхати на Євробачення в 2019 році від України? І хто буде представляти нашу країну на музичному конкурсі? Подробиці — в матеріалі!

Більше на тему: Євробачення-2019: Європейський мовний союз про ситуацію з MARUV

«Ми дуже щасливі, що ви допомогли зайняти нам друге місце Національного відбору на Євробачення-2019! Наша головна перемога — це ВИ! Для вас ми експериментуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки та займаємось мистецтвом. Можливо, колись ми ще раз спробуємо свої сили в Національному відборі… Але щойно ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі в Євробаченні-2019», — написали дівчата.

Причину відмови Freedom Jazz не повідомляє. Відомо тільки, що зараз гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером.

Нагадаємо, Freedom-jazz — популярний кавер-бенд, створений у 2008 році в Україні відомим режисером-постановником та продюсером Оленою Коляденко. На Нацвідборі дівчата представили пісню «Cupidon».

Кому дістанеться можливість представляти Україну на Євробаченні в 2019 році — поки невідомо.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ