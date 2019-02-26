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Чому Freedom Jazz відмовилися від участі в Євробаченні?

26.02.2019

Freedom Jazz відмовилася від участі на Євробаченні-2019. На своїй сторінці Facebook гурт повідомив шокуючу новину. Чому Freedom Jazz не хочуть їхати на Євробачення в 2019 році від України? І хто буде представляти нашу країну на музичному конкурсі? Подробиці — в матеріалі!

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Слідом за співачкою Maruv гурт Freedom Jazz відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019. Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору яскраві дівчата посіли друге місце. Але про своє рішення вони повідомили на офіційній сторінці Facebook.

«Ми дуже щасливі, що ви допомогли зайняти нам друге місце Національного відбору на Євробачення-2019! Наша головна перемога — це ВИ! Для вас ми експериментуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки та займаємось мистецтвом. Можливо, колись ми ще раз спробуємо свої сили в Національному відборі… Але щойно ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі в Євробаченні-2019», — написали дівчата.

Причину відмови Freedom Jazz не повідомляє. Відомо тільки, що зараз гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером.

Нагадаємо, Freedom-jazz — популярний кавер-бенд, створений у 2008 році в Україні відомим режисером-постановником та продюсером Оленою Коляденко. На Нацвідборі дівчата представили пісню «Cupidon».

Кому дістанеться можливість представляти Україну на Євробаченні в 2019 році —  поки невідомо.

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