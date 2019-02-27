НСТУ закликає менеджмент Суспільного змінити підхід до роботи з конкурсом Євробачення. Наглядова рада опублікувала заяву щодо ситуації навколо шоу, яка вже була затверджена на засіданні. Відомо, що після відмови MARUV їхати на Євробачення-2019 член правління НСТУ заявила, що представника від країни обиратимуть з-поміж усіх фіналістів Нацвідбору. Деталі — в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Європейський мовний союз про ситуацію з MARUV 26 лютого Наглядова рада НСТУ затвердила вимоги до Суспільного мовлення щодо ситуації навколо українського Нацвідбору-2019. Виконавчий менеджмент компанії повинен змінити підходи до роботи з пісенним конкурсом. Йдеться про завчасне встановлення і оприлюднення прозорого переліку правил проведення Нацвідбору. Також це стосується контракту для переможця. Таким чином, вважає НСТУ, можливо уникнути в майбутньому повторення ситуації, яка склалася з MARUV цьогоріч: «Щоб виключити всі непорозуміння та суперечки під час конкурсу, а також підвищити рівень контролю Суспільного мовлення за дотриманням цих правил та збільшити рівень залученості компанії у процес виробництва та трансляції контенту в рамках конкурсу».

Згідно з повідомленням від члена правління Наглядової ради Олександри Кольцової, представника на Євробачення-2019 від України обиратимуть з переліку всіх фіналістів Національного відбору. Нагадуємо, що Freedom Jazz та KAZKA відмовилися від поїздки до Тель-Авіва. Джазетки на стадії підписання контракту з європейським промоутером. Чому Freedom Jazz відмовилися від участі в Євробаченні, наразі залишається таємницею.

Стосовно KAZKA відомо, що гурт хоче представити Україну на Євробаченні, але не цього року: «Ми готові представити Україну на конкурсі наступного року, якщо нас оберуть».

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НСТУ стурбована репутаційними загрозами для українського Суспільного мовлення, що виникли після Нацвідбору-2019. У заяві Наглядової ради зазначено, що відмова MARUV підписати контракт через умови є безпрецедентною ситуацією в історії українського Національного відбору. Це спричинило виникнення гострої дискусії в українському суспільстві та гучні звинувачення на адресу НСТУ. За словами представників Наглядової ради, це свідчить про недотримання одного з основних завдань Суспільного — сприяння консолідації українського суспільства. До речі, це визначено в Законі «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Наразі саме чітке дотримання правил повинно стати головним принципом роботи суспільного мовника, але, як зазначено у заяві, це мало бути вирішено ще до початку відбору. Також потрібно було урахувати з самого початку ситуацію, в якій зараз живе українське суспільство: «Особа, що представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, має бути виразником не лише власних поглядів, а й поглядів українського суспільства».

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