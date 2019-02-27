Учасник цьогорічного Національного відбору гурт KAZKA відмовляється представляти Україну в Тель-Авіві. Артисти повідомили, що їм не потрібна перемога будь-якою ціною, адже це суперечить їхнім принципам. Про відмову брати участь у Євробаченні гурт KAZKA повідомив на офіційній сторінці в Instagram.

Український гурт KAZKA посів третє місце за спільною оцінкою журі та глядачів у Нацвідборі на Євробачення, поступившись колективу Freedom-jazz та виконавиці MARUV. Однак гурт не заперечує, що може позмагатися за участь у європейському конкурсі вже наступного року:

“Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали у це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо у 2019 році на Євробачення”.

За словами артистів, їхня головна мета — не участь у престижних конкурсах, а популяризація української музики у світі:

“У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi наступного року, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо на всіх вас на наших концертах всiм свiтом”, — написали учасники.

Нагадаємо, KAZKA – музичний гурт із Києва, який грає поп з елементами електро-фолку. Спочатку музиканти мали одне надзавдання: познайомити світ з українською культурою. З моменту створення в 2017 році вокалістка Саша, сопілкар Дмитро і мультиінструменталіст Микита вже встигли стати українською сенсацією.

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