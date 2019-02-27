Участник нынешнего Национального отбора группа KAZKA отказывается представлять Украину в Тель-Авиве. Артисты сообщили, что им не нужна победа любой ценой, ведь это противоречит их принципам. Об отказе участвовать в Евровидении группа KAZKA сообщила на официальной странице в Instagram.

Украинская группа KAZKA заняла третье место по общей оценке жюри и зрителей в Нацотборе на Евровидение, уступив коллективу Freedom-jazz и исполнительнице MARUV. Однако группа не отрицает, что может побороться за участие в европейском конкурсе уже в следующем году:

«Мы хотим и для нас было бы честью представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение».

По словам артистов, их главная цель – не участие в престижных конкурсах, а популяризация украинской музыки в мире:

«В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах во всем мире», – написали участники.

Напомним, KAZKA – музыкальная группа из Киева, которая играет поп с элементами электро-фолка. Изначально музыканты имели одну сверхзадачу: познакомить мир с украинской культурой. С момента создания в 2017 году вокалистка Саша, свирельщик Дмитрий и мультиинструменталист Никита уже успели стать украинской сенсацией.

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