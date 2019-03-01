Євробачення-2019 чекають нові сюрпризи. Нещодавно Андрій Данилко пожартував, що якщо всі відмовляться від участі в конкурсі, то він поїде до Тель-Авіва сам. Все могло так і закінчитися гумористичною нотою, але «Суспільне» відреагувало цілком серйозно на цю заяву. Детальніше читайте в матеріалі.

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27 лютого стало відомо, що Україна не братиме участі в міжнародному конкурсі Євробачення-2019. Про це повідомили організатори українського Нацвідбору НСТУ. Нагадуємо, що MARUV відмовилася від участі в конкурсі через деякі пункти домовленості.

Член журі українського Нацвідбору і учасник Євробачення-2007 жартома сказав: «Якщо всі відмовляться, можливо, я дістану свої старі обладунки, начищу зірку і поїду рятувати». На що «Суспільне» запропонувало артистові подати заявку на участь в Євробаченні-2019.

Олександра Кольцова заявила, що Андрій Данилко має можливість реалізувати поїздку до Тель-Авіва: «До 10 березня дедлайн. До 10 березня Андрій Данилко може зробити НСТУ пропозицію. І ми будемо очікувати наступного етапу обговорення, чи може він, маючи концерти в Росії, їхати від України вдруге». Також член правління НСТУ додала, що вдячна артисту за готовність замінити переможця Національного відбору.

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Нагадуємо, в 2007 році Андрій Данилко в сценічному образі Вєрки Сердючки вже представляв Україну. Тоді артист зайняв друге місце. Можливо, саме Євробачення-2019 допоможе йому отримати заповітне перше місце і гідно представити країну цьогоріч.

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