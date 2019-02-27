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Україна не поїде на Євробачення-2019: чому так вийшло

27.02.2019

Цього року Україна не братиме участь в міжнародному конкурсі Євробачення. Про це повідомили організатори українського Нацвідбору НСТУ. Нагадуємо, що MARUV відмовилася від участі у конкурсі через деякі пункти домовленості. Чому Україна відмовилася від участі в Євробаченні, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 євробачення 2019

Ще вчора стало відомо, що не дивлячись на відмову MARUV, організатори планували обрати представника на конкурс з-поміж інших фіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, які посіли друге та третє місце. Але гурти Freedom Jazz та Kazka відмовилися від участі в міжнародному конкурсі.

Нагадуємо, що раніше Олександра Кольцова (член правління НСТУ) в ефірі Суспільного дала дуже категоричну відповідь щодо того, хто представить країну. На репліку «Представником України може бути Kazka, а може бути ніхто», вона відповіла: «Це може бути ніхто». Слова підтвердилися і вже відомо, що Україна точно не братиме участь в Євробаченні у цьому році.

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