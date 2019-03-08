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Євробачення-2019: Чорногорію представить D-moll з піснею «Heaven»

08.03.2019

Чорногорію на Євробаченні-2019 представить гурт D-moll. Музиканти виступатимуть в Тель-Авіві 14 травня в першій половині першого півфіналу під номером 4. Конкурсна пісня D-moll називається «Heaven». Детальніше про учасника Євробачення читайте в матеріалі.

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євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/mirelaljumic

D-moll – «Heaven»

Чорногорський вокальний гурт виступить з композицією під назвою «Heaven» («Небеса») в першій половині першого півфіналу. Саме D-moll опинився на першому місці серед п’яти претендентів на перемогу в Нацвідборі «Montevizija».

D-moll складається з шести учасників: Tamara Vujačić, Mirela Ljumić, Ivana Obradović, Rizo Feratović, Željko Vukčević, Emela Franca. Колектив створено зі студентів «D-Moll singing school» напередодні «Montevizija-2019».

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Конкурсна пісня вокального гурту «Heaven» – це балада про емоційне і щире кохання. Куратором D-moll є учасник «No Name» Danijel Alibabic. Саме він представляв Сербію і Чорногорію на Євробаченні-2005.

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