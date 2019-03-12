Уже названы имена звезд стали ведущими Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Их кандидатуры прошли согласование с Европейским вещательным союзом и окончательно утверждены. Речь идет о супермодели Бар Рафаэли и шоумене Эрезе Тале. Подробнее о ведущих Евровидения – в материале.

«Позволь себе мечтать» – девиз Евровидения-2019 по-настоящему вдохновляет. Исполнители, зрители – все с нетерпением ждут старта международного песенного конкурса, даже сама сцена. Уже известны ведущие – эффектная супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль. Их кандидатуры прошли согласование с Европейским вещательным союзом и окончательно утверждены.

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Также, помимо ведущих, наняты и соведущие. Напоминаем, что Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Израиле (Тель-Авив).

Бар Рафаэли

Эффектная красавица, самая сексуальная женщина по версии журнала «Maxim» (2012, 2013). Бар Рафаэли – одна из самых популярных топ-моделей в Израиле. Десять лет назад стала лауреатом Women’s World Award в номинации «Стиль».

Бар Рафаэли работает в модельном бизнесе с самого детства. Еще восьмимесячной она снялась в рекламном ролике фотопленки. С 15 лет звезда активно снимается для модных журналов – «Vogue», «Harper’s Bazaar», «ELLE», «GQ» и «Maxim». Модель представляет разные бренды по всему миру.

Бар Рафаэли работала на подиуме для Armani, Gucci, Valentino и других именитых дизайнеров. Участвовала в показах Victoria’s Secret.

Эрез Таль

Израильский журналист, по совместительству режиссёр, радио- и телеведущий. Первая радиопередача, которую провел Эрез Таль (в школьные годы), была на пиратской радиостанции – «Коль ха-Шалом». Тогда же Таль начал работать на радиостанции «Галей Цахаль».

Кроме того, что Эрез Таль будет вести Евровидение-2019, он стал режиссером реалити-шоу «2025» совместно с Корин Гидон. Об этом стало известно 10 февраля.

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