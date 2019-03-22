Микела Паче отправится на Евровидение-2019, поскольку именно она стала победительницей в первом сезоне «X Factor Malta». Композиция, с которой звезда будет покорять конкурс, называется «Chameleon». Прослушать песню и узнать больше о самой исполнительнице можно прямо сейчас.

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Michela – «Chameleon»

Микела Паче (Michela Pace)

Родилась 25 января 2001 г. (18 лет)

В 2019 году молодая певица Микела Паче стала победительницей первого сезона «X Factor Malta». Главным призом для звезды стала поездка в Тель-Авив в качестве участницы Евровидения-2019. Кроме этого, девушка заключила контракт с легендарными «Sony Music Entertainment».

Песня, с которой звезда будет покорять конкурс, называется «Chameleon». Авторы композиции – Джоаким Перрсон, Паула Вингер, Борислав Миланов, Йохан Алканас.

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Микела Паче учится в школе-консерватории для девушек в Виктории. Известно, что на «X Factor Malta» ее тренером был Keith Debono. Звездный наставник сотрудничает с Ira Losco. Напоминаем, что именно она представляла Мальту на Евровидении в 2002 и 2016 годах.

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