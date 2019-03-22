Мікела Паче відправиться на Євробачення-2019, оскільки саме вона стала переможницею в першому сезоні «X Factor Malta». Композиція, з якою зірка підкорюватиме конкурс, називається «Chameleon». Прослухати пісню і дізнатися більше про саму виконавицю можна саме зараз.

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Michela – «Chameleon»

Мікела Паче (Michela Pace)

Народилася 25 січня 2001 р. (18 років)

У 2019 році молода співачка Мікела Паче стала переможницею першого сезону «X Factor Malta». Головним призом для зірки стала поїздка до Тель-Авіва як учасниці Євробачення-2019. Крім цього, дівчина уклала контракт з легендарними «Sony Music Entertainment».

Пісня, з якою зірка підкорюватиме конкурс, називається «Chameleon». Автори композиції – Джоакім Перрсон, Паула Вінгер, Борислав Міланом, Йохан Алканас.

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Мікела Паче навчається в школі-консерваторії для дівчат у Вікторії. Відомо, що на «X Factor Malta» її тренером був Keith Debono. Зірковий наставник співпрацює з Ira Losco. Нагадуємо, що саме вона представляла Мальту на Євробаченні в 2002 і 2016 роках.

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