Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке. Певица представит страну с композицией «Zero Gravity». В Национальном телевизионном отборочном шоу «Евровидение – Австралия решает» Кейт Миллер-Хейдке получила 135 баллов (87 баллов – открытое голосование, 48 баллов – жюри). Подробнее об участнице Евровидения-2019 – в материале.

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Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Кейт Миллер-Хейдке

Родилась 16 ноября 1981 г. (37 лет)

Кейт Миллер-Хейдке – австралийская певица, по совместительству автор песен и актриса. До своей сольной карьеры певица сотрудничала с «Sony Australia», «Epic», «RCA». Карьера Кейт началась еще в 2000 году, в этот период она пела с разными группами в пабах и барах Брисбена. В 2002 году она попробовала себя в качестве сольной исполнительницы, и уже через два года вышел первый альбом звезды «Telegram». Известно, что его продюсированием Кейт Миллер-Хейдке занималась самостоятельно, но, к сожалению, он так и не принес ей популярности.

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Более успешным стал выпуск второго альбома «Curiouser» в 2008 году. Кейт успела реализовать себя также как актриса и автор песен. Звезда получила престижные премии за слова к собственным песням. Кейт Миллер-Хейдке выступала в операх Сиднея и других городов Австралии.

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