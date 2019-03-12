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Евровидение-2019: от Бельгии выступит Eliot

12.03.2019

В этом году на Евровидении-2019 от Бельгии выступит Eliot (Элиот Вассамиллет) с песней «Wake up», которую написал Пьер Дюмулен. Именно он создал также композицию для участницы Евровидения-2017 певицы Бланш. Подробнее о конкурсанте от Бельгии – в материале.

евровидение бельгия

Фото взято из источника: eurovisionworld.com

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Eliot  – «Wake up»

Элиот Вассамиллет

Участнику Евровидения-2019 Элиоту Вассамиллету (творческий псевдоним Eliot) всего лишь 18 лет. Он получил большую известность после шоу «The Voice Belgique» в прошлом году.

Его прекрасный голос был на ура оценен телезрителями еще на этапах прослушивания. Именно тогда певца заметил известный музыкант Пьер Дюмулен, фронтмен группы «Roscoe».

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В настоящее время юный музыкант активно строит сольную музыкальную карьеру. В этом ему замечательным образом способствует участие в Евровидении-2019. Кстати, интересно то, что конкурсная песня написана Пьером Дюмуленом. Именно он является автором композиции для Бланш, которая в 2017 году на международном конкурсе заняла 4 место.

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