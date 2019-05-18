Цього року Австралія для поїздки на Євробачення обрала Кейт Міллер-Хейдке. Співачка представить країну з композицією «Zero Gravity». У Національному телевізійному відбірковому шоу «Євробачення – Австралія вирішує» Кейт Міллер-Хейдке отримала 135 балів (87 балів – відкрите голосування, 48 балів – журі). Детальніше про учасницю Євробачення-2019 – в матеріалі.

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Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Кейт Міллер-Хейдке

Народилася 16 листопада 1981 р. (37 років)

Кейт Міллер-Хейдке – австралійська співачка, за сумісництвом автор пісень і актриса. До своєї сольної кар’єри співачка співпрацювала із «Sony Australia», «Epic», «RCA». Кар’єра Кейт стартувала ще у 2000 році, в цей період вона співала з різними гуртами у пабах і барах Брисбена. У 2002 році вона спробувала себе як сольна виконавиця і вже через два роки вийшов перший альбом зірки «Telegram». Відомо, що його продюсуванням Кейт Міллер-Хейдке займалася самостійно, але, на жаль, він так і не приніс їй популярності.

Більш успішним став випуск другого альбому «Curiouser» у 2008 році. Кейт встигла реалізувати себе також як актриса і автор пісень. Зірка отримала престижні премії за слова до власних пісень. Кейт Міллер-Хейдке виступала в операх Сіднея та інших міст Австралії.

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Хейдке поїде до Ізраїлю з піснею «Zero Gravity» і виступить у другій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня.

Виступ Кейт Міллер-Хейдке в першому півфіналі:

Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



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