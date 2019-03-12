На Євробаченні-2019 буде четверо ведучих: Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. У світ вийшло їхнє перше офіційне фото в повному складі. Нагадуємо, що Євробачення відбудеться в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. Подивитися фото ведучих міжнародного конкурсу можна саме зараз у матеріалі.

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Євробачення-2019 порадує нас ще й чудовим складом ведучих! У фантастичну четвірку потрапили: Ерез Таль – журналіст, режисер, теле- і радіоведучий; Бар Рафаелі – топ-модель; Ассі Азар – телеведучий; Люсі Айоуб – поетеса, теле- і радіоведуча.

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Нагадуємо, що Євробачення пройде в Тель-Авіві, оскільки минулого року перемогла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею «Toy». Пісенний конкурс пройде 14 (перший півфінал), 16 (другий півфінал) і 18 (фінал) травня.

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