На Евровидении-2019 будет четверо ведущих: Эрез Таль, Бар Рафаэли, Асси Азар, Люси Айоуб. В свет вышло первое их официальное фото в полном составе. Напоминаем, что Евровидение состоится в Тель-Авиве 14,16 и 18 мая. Посмотреть фото ведущих международного конкурса можно прямо сейчас в материале.

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Евровидение-2019 порадует нас еще и отличным составом ведущих! В фантастическую четверку попали: Эрез Таль – журналист, режиссер, теле- и радиоведущий; Бар Рафаэли – топ-модель; Асси Азар – телеведущий; Люси Айоуб – поэтесса, теле- и радиоведущая.

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Напоминаем, что Евровидение пройдет в Тель-Авиве, поскольку в прошлом году победила представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy». Песенный конкурс пройдет 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 (финал) мая.

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