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Євробачення-2019: перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу

12.04.2019

На Євробаченні-2019 буде четверо ведучих: Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. У світ вийшло їхнє перше офіційне фото в повному складі. Нагадуємо, що Євробачення відбудеться в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. Подивитися фото ведучих міжнародного конкурсу можна саме зараз у матеріалі.

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Євробачення-2019 порадує нас ще й чудовим складом ведучих! У фантастичну четвірку потрапили: Ерез Таль – журналіст, режисер, теле- і радіоведучий; Бар Рафаелі – топ-модель; Ассі Азар – телеведучий; Люсі Айоуб – поетеса, теле- і радіоведуча.

євробачення 2019

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Нагадуємо, що Євробачення пройде в Тель-Авіві, оскільки минулого року перемогла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею «Toy». Пісенний конкурс пройде 14 (перший півфінал), 16 (другий півфінал) і 18 (фінал) травня.

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