Цього року на Євробаченні-2019 від Бельгії виступить Eliot (Еліот Вассаміллет) з піснею «Wake up», яку написав П’єр Дюмулен. Саме він створив також текст для композиції учасниці Євробачення-2017 співачки Бланш. Детальніше про конкурсана від Бельгії – в матеріалі.

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Eliot – «Wake up»

<b>Еліот Вассаміллет</b><span style="font-weight: 400;">Учаснику Євробачення-2019 Еліоту Вассаміллету (творчий псевдонім Eliot) лише 18 років. Він отримав велику популярність після шоу «The Voice Belgique» торік.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Його прекрасний голос був оцінений на ура телеглядачами ще на етапах прослуховування. Саме тоді співака помітив відомий музикант П’єр Дюмулен, фронтмен гурту «Roscoe».</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наразі юний музикант активно працює над сольною музичною кар’єрою. У чому йому також сприяє участь у Євробаченні-2019. До речі, цікаво те, що конкурсна пісня написана П’єром Дюмуленом. Саме він є автором композиції для Бланш, яка в 2017 році на міжнародному конкурсі зайняла 4 місце.</span></p> <p> </p> <p>

Еліот Вассаміллет

Учаснику Євробачення-2019 Еліоту Вассаміллету (творчий псевдонім Eliot) лише 18 років. Він отримав велику популярність після шоу «The Voice Belgique» торік.

Його прекрасний голос був оцінений на ура телеглядачами ще на етапах прослуховування. Саме тоді співака помітив відомий музикант П’єр Дюмулен, фронтмен гурту «Roscoe».

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Наразі юний музикант активно працює над сольною музичною кар’єрою. У чому йому також сприяє участь у Євробаченні-2019. До речі, цікаво те, що конкурсна пісня написана П’єром Дюмуленом. Саме він є автором композиції для Бланш, яка в 2017 році на міжнародному конкурсі зайняла 4 місце.

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