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Евровидение-2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2020 (первый полуфинал)

07.02.2020

Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 уже 08.02.2019 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА: Перший.

Согласно жеребьевке Нацотбора на Евровидение-2020 в первом полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Участники представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля), по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.

А 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Как проголосовать за участников отбора на Евровидение 2020

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