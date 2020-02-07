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Евровидение-2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2020 (первый полуфинал)
Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 уже 08.02.2019 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА: Перший.
Согласно жеребьевке Нацотбора на Евровидение-2020 в первом полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:
Участники представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля), по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.
А 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.
Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.
Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!
Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
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