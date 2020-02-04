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Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020

04.02.2020

8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен первой восьмерки участников. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, в первом полуфинале уже 8 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

После того, как все участники Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Гурт [О]

как проголосовать за гурт о

Jerry Heil

как проголосовать за джери хеил

Katya Chilly

как проголосовать за катю чилли

KRUTЬ

как проголосовать за круть

Go-A

гоу-ей

CLOUDLESS

клаудлесс

GIO

гио

Assol

ассоль

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