Наталья Франчук: Новички традиционно всех удивят!

Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение-2020 Наталья Франчук рассказала читателям сайта STB.UA, какие нововведения в конкурсе удивят фанатов в этом году, почему изменили состав жюри и как именно повлиял запрет на участие гастролирующих в России артистов. Подробнее читайте в интервью с Натальей Франчук.

Что вы думаете о конкурсантах Нацотбора в этом году?

Сначала я хочу напомнить всем, что Евровидение – это конкурс песни. Поэтому до того момента, пока мы их не услышим, оценочные суждения высказывать рано. Я вас уверяю, новички еще всех удивят! Может быть, даже подвинут старичков, как традиционно происходит на Нацотборе! У нас в этом году представлено очень много жанров, все замечательно поют. Руслан Квинта (музыкальный продюсер Нацотбора-2020. — Прим. ред.) проделал огромную работу, чтобы ребята усовершенствовали свои песни.

В этом году в правилах конкурса есть жесткие ограничения. Это сказалось на качестве музыки? На участниках?

В этом году участие не могут принимать ребята, у которых был хотя бы один концерт с 2014 года в России. Да, мы не смогли взять некоторых сильных и опытных артистов. Но правила утверждены на уровне двух телеканалов, и мы не против их соблюдать. Что касается качества музыки или состава участников, могу вам точно сказать, что количество полученных нами заявок оказалось достаточным для того, чтобы состав полуфиналистов был максимально разножанровым по стилю и музыкальным направлениям. Среди ребят, которых вы увидите в полуфиналах, есть артисты, которые уже успели внести свой вклад в украинскую музыку, а есть и очень интересные молодые имена, которые точно станут открытием Нацотбора.

А какими технологичными «штучками» в этом году будет удивлять конкурс?

У нас будет одна прикольная штука! В приложении «Teleportal» в момент бесплатного голосования зритель тут же получит от участника 5-секундное видеообращение. В нем артист поблагодарит зрителя за отданный ему голос. Такого еще не было ни в одном шоу страны. Мы традиционно постараемся выдержать Нацотбор на высоком уровне. Все, что участник захочет на сцене в качестве визуальных эффектов, мы постараемся воплотить, поскольку это его важнейшее выступление.

В 2020 году на Нацотборе — сразу 2 новых члена жюри! Почему вы поменяли судей и по какому принципу проводился отбор?

Это правильно – периодически менять людей, которые определяют судьбу участников. В этом году привлекли человека, который определяет в нашей стране, какую музыку мы будем слушать. Виталий Дроздов руководит шестью радиостанциями, одна из которых уже очень много лет является радиостанцией №1 в нашей стране — это «Хит FM». Он, как никто другой, знает, какая песня будет привлекать аудиторию с первого прослушивания.

В судейском кресле в этом году есть еще одна «новенькая» – Тина Кароль…

Тина Кароль в свое время сама заняла высокое место на Евровидении. Она – дива украинской сцены! Мне нравится, что она очень мотивирована. Я люблю, когда у судей горят глаза, когда для них это важно!

Какими качествами должен обладать участник для того, чтобы выиграть Нацотбор и достойно представить Украину?

Для того, чтобы достойно представить страну, нам нужно выбрать песню, припев которой ракетой залетает в голову зрителей! Нам нужен участник, который безусловно крут в вокале, потому что на большом Евровидении очень большая интенсивность! Там может быть в 10 вечера выступление в Евроклубе, а в 10 утра — репетиция, на которую приходит пресса, блогеры, фанаты. Именно они формируют ожидания, как следствие — букмекерские ставки на конкретного участника. И если артист не выдержит большой нагрузки, то это серьезно повлияет на конечный результат.

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