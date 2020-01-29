Наталя Франчук: Новачки традиційно всіх здивують!

Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення-2020 Наталя Франчук розповіла читачам сайту STB.UA, які нововведення в конкурсі здивують фанатів цього року, чому змінили склад журі та як саме вплинула заборона на участь артистів, які гастролюють у Росії. Докладніше читайте в інтерв’ю з Наталею Франчук.

Що ви думаєте про конкурсантів Нацвідбору цього року?

Спочатку я хочу нагадати всім, що Євробачення – це конкурс пісні. Тому до того моменту, поки ми їх не почуємо, оціночні судження висловлювати рано. Я вас запевняю, новачки ще всіх здивують! Можливо, навіть посунуть досвідчених, як традиційно відбувається на Нацвідборі! У нас цього року представлено дуже багато жанрів, всі чудово співають. Руслан Квінта (музичний продюсер Нацвідбору-2020. – Прим. ред.) виконав величезну роботу, щоб виконавці вдосконалили свої пісні.

Цьогоріч у правилах конкурсу є жорсткі обмеження. Це позначилося на якості музики? На учасниках?

Цього року участь не можуть брати артисти, у яких був хоча б один концерт з 2014 року в Росії. Так, ми не змогли взяти деяких сильних і досвідчених артистів. Але правила затверджені на рівні двох телеканалів, і ми не проти їх дотримуватися. Щодо якості музики або складу учасників, можу вам точно сказати, що кількість отриманих нами заявок виявилася достатньою для того, щоб склад півфіналістів був максимально різножанровим за стилем і музичними напрямами. Серед артистів, яких ви побачите у півфіналах, є артисти, які вже встигли внести свій вклад в українську музику, а є і дуже цікаві молоді імена, які точно стануть відкриттям Нацвідбору.

А якими технологічними «штучками» цього року дивуватиме конкурс?

У нас буде одна прикольна штука! У додатку «Teleportal» в момент безкоштовного голосування глядач тут же отримає від учасника 5-секундне відеозвернення. У ньому артист подякує глядачеві за відданий йому голос. Такого ще не було в жодному шоу країни. Ми традиційно постараємося витримати Нацвідбір на високому рівні. Все, що учасник захоче на сцені як візуальні ефекти, ми постараємося втілити, оскільки це його найважливіший виступ.

У 2020 році на Нацвідборі – відразу 2 нові члени журі! Чому ви поміняли суддів і за яким принципом проводився відбір?

Це правильно – періодично змінювати людей, які визначають долю учасників. Цьогоріч ми залучили людину, яка визначає в нашій країні, яку музику ми будемо слухати. Віталій Дроздов керує шістьма радіостанціями, одна з яких вже дуже багато років є радіостанцією №1 в нашій країні – це «Хіт FM». Він, як ніхто інший, знає, яка пісня буде залучати аудиторію з першого прослуховування.

У суддівському кріслі в цьому році є ще одна «новенька» – Тіна Кароль…

Тіна Кароль свого часу сама зайняла високе місце на Євробаченні. Вона – діва української сцени! Мені подобається, що вона дуже мотивована. Я люблю, коли у суддів горять очі, коли для них це важливо!

Якими якостями повинен володіти учасник для того, щоб виграти Нацвідбір і гідно представити Україну?

Для того, щоб гідно представити країну, нам потрібно вибрати пісню, приспів якої ракетою залітає в голову глядачів! Нам потрібен учасник, який безумовно крутий у вокалі, тому що на великому Євробаченні дуже велика інтенсивність! Там може бути о 10 вечора виступ в Євроклубі, а о 10 ранку – репетиція, на яку приходять преса, блогери, фанати. Саме вони формують очікування, як наслідок – букмекерські ставки на конкретного учасника. І якщо артист не витримає великого навантаження, то це серйозно вплине на кінцевий результат.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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