Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Сьогодні стало відомо, що третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов.

Народився Віталій Дроздов в 1971 році в Гродненській області в Білорусі. Здобув дві вищі освіти – в технічній та юридичній сферах. Почав свою кар’єру в 1993 році. Багато років був ведучим, музичним редактором і програмним директором на кількох мінських радіо.

У 1995 році Дроздов приєднався до своїх друзів і став учасником гурту «Ляпис Трубецкой», де грав на скрипці і виконував бек-вокал два роки. Уже з 2000 року Віталій часто бував в Києві: влаштовував багато спільних акцій c київськими радіостанціями.

У 2003 році він став директором «Ляпісів», а також директором проєкту «Діти сонця» – продюсерського центру, який продюсував групу «Ляпіс Трубецькой», «Сашу і Сірожу» та інші групи і проєкти. Паралельно консультував державне радіомовлення Білорусі.

У 2005 році приїхав до Києва на запрошення «ТАВР Медіа» як радіоексперт – для аналізу ринку і перезапуску радіостанції. Після успішної роботи він став директором радіостанції і переїхав жити в Україну. На той момент його радіостанція посідала 24-е місце по Києву і 5-е по Україні в радіотопі. Після декількох років роботи Віталія на посаді ХітFM посіло перше місце по Києву і країні.

У 2008 Віталій став генпродюсером великої радіостанції.

У 2011 був членом журі «Фабрики зірок» -4.

З 2011 року і до цього дня Віталій займає пост генпродюсера «ТАВР Медіа», куди на даний момент входять 6 радіостанцій.

Віталій Дроздов відкрив широкому українському загалу такі імена як Надія Матвєєва, Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук. Вони починали свою всеукраїнську радіо кар’єру під його керівництвом.

Також Дроздов проводить професійну консультаційну діяльність – він консультує радіостанції №1 Білорусі та Молдови.

Віталій вже давно визнаний одним з головних фахівців не тільки в українській радіосфері, а й у всій музичній індустрії. Про це свідчить його участь в якості експерта в різних важливих для української музики подіях: він є членом журі Національної музичної премії YUNA, першої премії незалежної музики Jager Music Awards, легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця», Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри», а також конкурсу« Хіт-конвеєр» від телеканалу М2. Віталій – постійний учасник музичної ради премії М1 Music Awards, а з недавнього часу і член журі Національного відбору на Євробачення-2020.

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